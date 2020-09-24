О компании

ООО «ТЕНЗО-ИНЖИНИРИНГ» является не только официальным представителем ТМ «ZEMIC» на территории стран СНГ, но также, инжиниринговой компанией. Наши сотрудники имеют большой опыт в разработке и применении тензорезисторов и тензометрических датчиков механических величин, что позволяет нам предлагать специальные технические решения для любых производственных задач, которые возникают у наших клиентов. Мы всегда рады предоставить Вам профессиональную консультацию.

Наша компания регулярно проводит специализированные научно-технические мероприятия, посвященные тематике тензометрии. Специалисты нашей компании проводят презентационные и обучающие семинары на территории заказчиков. Производственная группа компаний «ZEMIC USA Inc.» входит в Национальную Авиакорпорацию Китая «AVIC».

Производственные мощности компании позволяют обеспечивать полный цикл производства тензорезисторов и тензометрических датчиков механических величин. Компания ZEMIC ежегодно выпускает более 35 миллионов единиц тензорезисторов и более 7 миллионов разных типов датчиков механических величин.

Вся продукция «ZEMIC USA inc.» проходит 100%-й (а не выборочно из партии) контроль качества на выходе из производства, что заверяется соответствующим паспортами и свидетельствами. «ZEMIC USA inc.» имеет большое количество сертификатов качества и сертификатов метрологических испытаний, в том числе, и сертификаты для европейского рынка. Сертификация OIML была проведена специалистами из немецкого Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Германия).

Помимо международных сертификатов, тензорезисторы «ZEMIC USA inc.» внесены в Госсреестр Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана, и имеют соответствующие свидетельства.

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