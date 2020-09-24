ООО «ТЕНЗО-ИНЖИНИРИНГ» — официальный представитель ТМ «ZEMIC» на территории стран СНГ
Наш телефон:
+7 (499) 677-52-65
Наш email:
info@tenso-e.ru
Мы работаем:
Пн-Пт: 8:00-17:00

Тензорезисторы
по спецзаказу

Помимо стандартных тензорезисторов, представленных в каталоге, мы предлагаем услугу разработки и производства тензорезисторов по Вашим техническим требованиям.
Тензорезисторы и тензодатчики ТМ «ZEMIC Inc.» отличаются высочайшими показателями надёжности и точности, а технологии изготовления - строжайшими требованиями к соблюдению производственных стандартов.

Все готовые изделия проходят обязательный 6-ти уровневый контроль качества. Совокупность данных факторов позволяет достичь высоких показателей повторяемости результатов у тензорезисторов и наличие широкого ряда различных сертификатов на датчики (ГОСТ, ISO, OIML, Atex, NTEP Certificates, RoHs и т. д.).

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Тензорезисторы
по спецзаказу

Помимо стандартных тензорезисторов, представленных в каталоге, мы предлагаем услугу разработки и производства тензорезисторов по Вашим техническим требованиям.
Тензорезисторы и тензодатчики ТМ «ZEMIC Inc.» отличаются высочайшими показателями надёжности и точности, а технологии изготовления - строжайшими требованиями к соблюдению производственных стандартов.

Все готовые изделия проходят обязательный 6-ти уровневый контроль качества. Совокупность данных факторов позволяет достичь высоких показателей повторяемости результатов у тензорезисторов и наличие широкого ряда различных сертификатов на датчики (ГОСТ, ISO, OIML, Atex, NTEP Certificates, RoHs и т. д.).

Заполнить опросный лист
 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1.
Своевременная качественная техническая консультация

Наличие отдела технических специалистов, имеющих сильную научную базу и большой практический опыт

2.
Комплексные решения для проведения любых видов испытаний

Наличие широкой линейки продукции, включая клея, герметики и дополнительные аксессуары для монтажа

3.
Проведение ежегодных научно-технических семинаров

Ежегодно участвует более 50 компаний, где раскрываются наиболее важные темы в области тензометрирования

4.
Разработка специальных решений

ООО «ТЕНЗО-ИНЖИНИРИНГ» обладает всеми техническими возможностями для создания специальных нестандартных решений, согласно технического задания заказчика

О компании

ООО «ТЕНЗО-ИНЖИНИРИНГ» является не только официальным представителем ТМ «ZEMIC» на территории стран СНГ, но также, инжиниринговой компанией. Наши сотрудники имеют большой опыт в разработке и применении тензорезисторов и тензометрических датчиков механических величин, что позволяет нам предлагать специальные технические решения для любых производственных задач, которые возникают у наших клиентов. Мы всегда рады предоставить Вам профессиональную консультацию.

Наша компания регулярно проводит специализированные научно-технические мероприятия, посвященные тематике тензометрии. Специалисты нашей компании проводят презентационные и обучающие семинары на территории заказчиков. Производственная группа компаний «ZEMIC USA Inc.» входит в Национальную Авиакорпорацию Китая «AVIC».

Производственные мощности компании позволяют обеспечивать полный цикл производства тензорезисторов и тензометрических датчиков механических величин. Компания ZEMIC ежегодно выпускает более 35 миллионов единиц тензорезисторов и более 7 миллионов разных типов датчиков механических величин.

Вся продукция «ZEMIC USA inc.» проходит 100%-й (а не выборочно из партии) контроль качества на выходе из производства, что заверяется соответствующим паспортами и свидетельствами. «ZEMIC USA inc.» имеет большое количество сертификатов качества и сертификатов метрологических испытаний, в том числе, и сертификаты для европейского рынка. Сертификация OIML была проведена специалистами из немецкого Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Германия).

Помимо международных сертификатов, тензорезисторы «ZEMIC USA inc.» внесены в Госсреестр Российской Федерации, Республики Беларусь и Казахстана, и имеют соответствующие свидетельства.

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НОВОСТИ

02.06.2023
02.06.2023

Как отличить бракованную и несертифицированную продукцию в тензометрии.

             Последнее время нашим техническим специалистам приходит большое количество запросов о возможности проверки тензорезисторов на брак и защиты предприятий от покупок подделок. Принцип действия тензорезистора основан на изменении электрического сопротивления проводников и полупроводников при механических деформациях. Зачастую именно с помощью тензометрии […]
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12.04.2023
12.04.2023

Клея для проведения тензометрических испытаний

Компания «Тензо-Инжиниринг» предлагает широкий выбор клеёв для решения самых разнообразных задач. Высокое качество, прекрасные свойства и удобство в использовании – всё это отлично сочетается в нашей продукции. Более 10 видов клеёв Zemic У нас вы можете приобрести более 10 видов клеёв Zemic, которые обладают отличными рабочими […]
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03.04.2023
03.04.2023

Термоиндикаторная краска TSP-M02

TSP-M02 – необратимая термоиндикаторная краска, которая применяется для контроля и измерения уровня температуры поверхностей, с постепенным нагреванием. Краска отличается от аналогов наличием 7-ми контрольных точек изменений температуры. Это в разы повышает её удобство применения, а также позволят покрыть огромный диапазон во время проведения испытаний. Подходит для […]
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